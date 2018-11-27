Efsane Cuma, Şahane Alışveriş

1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun açılışı olarak kutlanan Black Friday (Efsane Cuma), şükran gününden sonraki ilk cuma gününe denk geliyor. Black Friday'e bu ismin verilmesinin kökeni ise 1961 senesine dayanıyor. O sene Philadelphia'da indirimlerden faydalanmak isteyenler büyük izdihama neden oluyor. Arabalar trafikte ilerleyemiyor, insanlar mağazalarda birbirini eziyor. Ertesi gün yerel bir gazete yaşanan kaosu 'Black Friday' başlığıyla manşete taşıyor ve bu özel günün ismi böylece Black Friday olarak kalıyor. Black Friday indirimleri günümüzde hem mağazalarda hem de çevrimiçi alışveriş sitelerinde gerçekleşiyor. Alışveriş çılgınlığının doyasıya yaşandığı bugünde markalar büyük oranda indirimler yapıyor. Black Friday kampanyaları son birkaç senedir Efsane Cuma indirimleri ismiyle Türkiye'de de yapılıyor. Efsane Cuma indirimi gıdadan tekstile, dekorasyondan bahçe malzemelerine kadar pek çok alanda uygulanıyor.

Etkileyici Fırsatlardan Yararlanmak İçin Black Friday İndirimlerini Kaçırmayın!Oldukça geniş çaplı bir indirim fırsatı sunan Black Friday, bilinçli tüketiciler tarafından tüm sene heyecanla bekleniyor. Birçok tüketici Black Friday indirimlerini elektronik ürünler için yakından takip etse de, Efsane Cuma indirimleri sadece elektronik eşyalarda gerçekleşmiyor. Giyim, aksesuar, kozmetik, spor-outdoor ürünleri, kırtasiye, ev tekstili, dekorasyon, mutfak gereçleri ve hatta gıda ürünlerini de kapsayan indirimler, çok uygun fiyata kaliteli ürünlere ulaşmanızı sağlıyor. Siz de avantajlarla fiyatlarla alışveriş yapabilme ayrıcalığını değerlendirerek uzun süredir almak istediğiniz ürünlere sahip olabilirsiniz. Kadın-erkek ve çocuk giyiminde sunulan indirimler sayesinde kışlık stilinizi tazeleyebilirsiniz. Evinize dair temel ihtiyaçları topluca alarak aile bütçenize büyük katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni yıl öncesinde Efsane Cuma indirimleri sayesinde sevdiklerinize hediyeler alarak onları da mutlu edebilirsiniz.Hem Avantajlı Hem Eğlenceli Alışveriş!Black Friday yani Türkiye'deki ismiyle Efsane Cuma hem mağazalarda hem de çevrimiçi alışveriş sitelerinden büyük indirimler, avantajlı fiyatlar sunuyor. Siz de bu avantajları kaçırmamak için elinizi çabuk tutarak istediğiniz ürünlere yüksek indirim oranlarıyla sahip olabilirsiniz